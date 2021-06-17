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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan polisi binlerce hemşehrisi uğurladı

Kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan polisi binlerce hemşehrisi uğurladı

-Cenazenin eve getirilmesi

Şehit Töreni Baba Ocağı Polis Memuru Cenaze Namazı Polis Ekipleri 

--Helallik alınması
--Cenazenin meydana getirilmesi
--Yakınlarının feryatları
--Cenaze namazının kılınması
--Naaşın taşınması

( DENİZLİ ) -- Muğla’da şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz, baba ocağı Buldan'da toprağa verildi DENİZLİ

- Muğla'da silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz, baba ocağı olan Denizli'nin Buldan ilçesinde binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit düştü. Olayla ilgili 2 kişi evde yakalanırken 2 kişinin ise kaçarken yakalandı. Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti Acı haber ise akşam saatlerinde baba evine ulaştı. Şehidin naaşı Muğla’da düzenlenen şehit töreninin ardından baba ocağı olan Denizli’nin Buldan ilçesine getirildi.
Burada helallik alındıktan sonra öğlen namazına müteakip Alanyazı Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Yangöz, Buldan Şehitliği’ne defnedildi. Müftülükte personel baba Şahin Yangöz, gözyaşları içerisinde ayakta durmakta zorluk çekerken, anne Nursel Yangöz ise ağıtlar söyleyerek tabuta sarıldı. 6 yıllık polis memuru olan Yangöz'ün annesi Nurcan Yangöz'ün "Evladım sana doyamadım" feryatları yürekleri dağladı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, protokol üyeleri ve binlercevatandaşlar katıldı.
(EEP-MB-
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