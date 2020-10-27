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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kaçakçı yakayı ele verdi

Kaçakçı yakayı ele verdi

- Yakalama görüntüleri

( YOZGAT )-Tarihi eserlerin yanında bir de kılavuz ele geçirildi YOZGAT

Jandarma Kaçak Jandarma Komutanlığı Tarihi Eser Kaçakçılığı 


- Yozgat'ta jandarmanın operasyon düzenlediği evde 561 parça tarihi eserin yanında "define kılavuzu" isimli bir de kitap ele geçirildi.Yozgat İl jandarma komutanlığı ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirip, Sarıkaya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı düşünülen G.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.
Mahkeme kararı ile evde yapılan aramada 451 adet sikke, 44 adet tarihi obje, 7 adet toprak obje, 44 adet yüzük, 3 adet mühür, 12 adet ok ucu, 1 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı ele geçirildi. Evde bulunan "define kılavuzu" isimli kitap dikkat çekti. Evde yapılan aramada ayrıca 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca bulundu. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.
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