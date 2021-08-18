Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girerek ticari taksiyle seyahat eden 5 Afgan uyruklu vatandaşı yakaladı.Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün girişinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdular. Araç içindeki yolcular şüphe üzerine araçtan indirilerek kimlikleri kontrol edildi. Kontrolde kaçak yollarla ilçeye geldikleri tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Soruları tamamlanan şahıslar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
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