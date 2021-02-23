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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kaçak tütün operasyonunda 3 gözaltı

Kaçak tütün operasyonunda 3 gözaltı

Operasyon görüntüsü

Kaçak Akalan Kamera Polis Kamerası Sigara 

-Ele geçirilen ürünlerin görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere ait ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ise 160 bin dal makaron, 2 bin 620 dal sarılmış sigara, 148 kilogram tütün, 16 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. (AFÇ-GC)
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