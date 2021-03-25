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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon

Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon

iş yerindeki kaçan tütün mamüllerinden detay

( GAZİANTEP )- 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi GAZİANTEP

Kaçak Bandrol 


- Gaziantep Polisi tarafından kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.Gaziantep Emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerine kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 845 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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