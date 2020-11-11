- Kaçak silah operasyonu:9 gözaltı

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de polis ekiplerininin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il merkez ve beldelerde 9 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, K.Y. Y.Y.,B. Y., N. D.,H. A., F. Ö.,S. K. Ö.G ve S. K.’i gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (YE- )



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