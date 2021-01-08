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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İş yeri ve depolara yapılan baskın anları

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-İş yeri ve depolarda ele geçirilen malzeme detayları

( GAZİANTEP )- Tonlarca kaçak sigara kağıdı ele geçirildi GAZİANTEP

- Gaziantep’te, KOM Şube ekipleri uzun süredir fiziki ve teknik takip yaptıkları bir iş yeri ve üç depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı ele geçirirken 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara kağıdı imalatı ve paketleme işlemi yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 1 iş yeri, 3 depo ve zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 844.970 adet sigara kağıdı, 4 ton 135 kilogram işlenmemiş sigara kağıdı, 3 ton 355 kilogram paketlemede kullanılan kağıt, 915 kilogram kutu paketleme kağıdı, 1 adet ebatlama makinesi, 1 adet rulo kağıt asma aparatı, 2 adet kağıt kesme makinesi, 3 adet tel sarım makinesine ile 1 adet Ruhsatsız Tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.
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