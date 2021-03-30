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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kaçak nargile tütünü imalatına operasyon: 1 gözaltı

Kaçak nargile tütünü imalatına operasyon: 1 gözaltı

-cep telefonu-

Kaçak Karya Cep Telefonu 

-Operasyon düzenle evin dışı
-İçeri girilmesi ve ürünlerden detaylar
-Polisin incelemesi ve nargile poşetleri
-Ele geçirilen nargile tütünleri
-Emniyet bahçesi sergi genel plan

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kaçak nargile tütünü imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Sakarya Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptıkları aramada, 600 kilogram kıyılmış nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan Z.Ç. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. (HLL-
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