Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi

Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi

-Ekiplerin ele geçirdiği midyeleri denize bırakmasından görüntüler

Kaçak Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri Irak 

--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kaçak midye avcısı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından ele geçirilen 100 kilogram midye denize bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı yönünde ihbar alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bot ile bölgeye giden polis ekipleri, kaçak midye avcılığı yapan M.B.Ö. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın teknesinde ise 100 kilogram ağırlığında midye ele geçirildi. Ekipler tarafından midye ve tekneye el konuldu. Ekipler, şahsın topladığı midyeleri tekrar denize bıraktı. Şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı