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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak midye avcılarına suçüstü

Kaçak midye avcılarına suçüstü

-Denizden görüntüler

Para Cezası Kaçak Kaçak Avcı Yasak Bölge Polis Ekipleri 

--Midyelerden görüntüler

( KOCAELİ )- Kaçak avlanan 150 çuval midyeyi denize döktüler KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yasak bölgede midye avcılığı yapan 3 şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen 150 çuval midyeyi yeniden denize döktü. Edinilen bilgiye göre, Dilovası'nde bir teknenin kaçak midye avcılığı yaptığını belirleyen polis ekipleri tekneyi takibe aldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla tekneye ulaşan ekipler, kaçak avcıları avlanırken suçüstü yakaladı. Kaçak avlanan M.S., Y.Ö. ve Y.T. isimli 3 şahsa para cezası kesen polis ekipleri, kaçak avlandığı belirlenen 150 çuval midyeyi ise yeniden denize döktü. (FK-GY
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