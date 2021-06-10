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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak midye avcılarına polisten suçüstü baskın

Kaçak midye avcılarına polisten suçüstü baskın

Midyelerin denize bırakılması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Kaçak Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri Çakal 


- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde avlanma yasağının bulunduğu İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuşluk alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi kıyısında iki şahsın kaçak midye avladığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, S.C. ve B.P. isimli iki şahsı suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından 7 çuval midye ve şahısların midye avlamak için kullandıkları 5 tane midye küreği, 2 tane maske, 2 tane snorkel ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından 7 çuval midye, doğal ortamı olan denize bırakıldı.Şahıslar hakkında ise idari işlem başlatıldı.
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