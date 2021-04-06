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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kaçak maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçi çıkarıldı

Kaçak maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçi çıkarıldı

olay yerinden görüntü

Mahsur Kaldı Ocaklar Maden Ocakları Maden Ocağı Sağlık Ekipleri 

-çalışmalardan görüntü
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta kaçak olarak üretime açılan maden ocağında mahsur kalan işçi ekipler tarafından çıkarıldı.Olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak olarak açıldığı iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte Salih Z. isimli işçi mahsur kaldı. İşçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiyi ekipler uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.Öte yandan bölgede resmi olarak üretim yapan maden ocaklarından da yardım istendi. Olayın meydana geldiği ocağın girişine tahkimatta kullanılmak üzere çok sayıda odun getirildi.

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