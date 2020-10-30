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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaçak keklik avlayanlara ceza

Kaçak keklik avlayanlara ceza

Kaçak avlanan keklikler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Para Cezası Güvenlik Güçleri Kaçak Avcı Keklik Avı Avcılık 


- Erzincan'da kaçak keklik avladıkları tespit edilen 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası uygulandı. Kent genelinde kaçak avın önlenmesi ve doğa koruma faaliyetlerine devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, zaman zaman güvenlik güçleriyle sahada ortaklaşa çalışma yürütüyor. Ekipler, bu çerçevede kent genelinde yaptıkları denetimler ve gelen ihbarlardan yola çıkarak kaçak avcılık yaptıkları saptanan 6 kişiyi yakaladı. Kaçak keklik avcılarına 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası uygulandı. Görevliler, kınalı keklik avında kullanılan alet ve silahlar ile kaçak avlanan kekliklere el koydu.
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