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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kaçak kazıda kurulan düzenek böyle görüntülendi

Kaçak kazıda kurulan düzenek böyle görüntülendi

Kaçak kazı yapılan alandan görüntü

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan Irak 

-Kazı yapılan malzemelerden görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta kaçak kazı yapan bir şüpheli, jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; jandarma ekipleri bir şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla, kazı yapan kişi suçüstü yakalandı. Ekipler ayrıca bir çok kazı malzemesi ele geçirdi. Gözaltına altına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (KK-MB-Y)
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