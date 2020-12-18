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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu

Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu

Kazı alanından ve parçalanan küpten detay görüntüler

( AMASYA ) AMASYA

Kaçak Kaçak Kazı 


- Amasya’da yapılan kaçak kazıda Roma döneminden kalma yaklaşık 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu. Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek il merkezine bağlı Dadı köyü kırsalında sonucu kaçak kazı yaptıklarını belirledikleri 4 şahsı yakaladı. İncelemede bir kısmı toprağa gömülü haldeki erzak küpünün kazıda paramparça edildiği belirlendi. Kazıda kullanılan aletlere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.
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