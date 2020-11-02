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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı

Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı

Olaya ilişkin jandarma kamerası

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

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- Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 ton 746 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltında. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri sahte içkiye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, il merkezine bağlı Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde toplamda 3 bin 746 litre sahte içki bulunarak el konuldu. Sahte içki operasyonlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. (HLD-
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