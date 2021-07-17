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Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar

Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar

Otoyolda yürüyen kaçakların görüntüsü

( NİĞDE )- 150 kaçak göçmenden 70'i yakalandı NİĞDE

Güzergah Kaçak Göçmen Jandarma Yurt Dışı İnsan Kaçakçıları 


- İnsan tacirleri yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri otoyolda bırakıp terk etti.Güneyden kuzeye en önemli geçiş yollarına sahip olan Niğde'de zaman zaman kaçak göçmenlerin yakalanması dikkat çekiyor. Kentte akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, insan kaçakçıları yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri oto yolda bıraktı. Kaçak göçmenlerin Yıldıztepe Beldesi, Hasaköy, Pınarcık ve civar bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi. Yaklaşık 150 civarında oldukları tahmin edilen kaçak göçmenler; Niğde'nin yol güzergahında bulunan yerleşim bölgelerine gelince vatandaş ihbarları arttı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yaklaşık 70 kaçak göçmen yakalandı. Su ve açlık çektikleri görülen kaçak göçmenlere jandarma yemek ve su ikram etti.Halen bölgede olan kaçak göçmenlerle ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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