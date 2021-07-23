Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kaçak göçmenler otobüsün bagajında çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaçak göçmenler otobüsün bagajında çıktı

Kaçak göçmenler otobüsün bagajında çıktı

-Otobüsten detaylar

Kaçak Göçmen Kaçak Yolcu Dinlenme Tesisi Gözaltı Yolcu Otobüsü 

--Kaçak göçmenlerden detaylar
--Jandarmanın otobüste arama yapması
--Bagaj kapagının açılma anı
--Bagajdan kaçak göçmenlerin çıkması
--Kaçak afganlardan detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Göçmenlerin yakalandığı yer pes dedirtti- Kaçak göçmenlerin havasız bagajda yolcuğu jandarmaya takıldı GAZİANTEP

- Gaziantep’te otoyolda mola veren bir otobüste arama yapan jandarma ekipleri 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlerin yakalandığı yer pes dedirtti. Gaziantep’te yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik çalışma yürüten Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda şok operasyon düzenledi.
Şehirlerarası yolcu otobüslerinde arama gerçekleştiren jandarma ekiplerinin bir otobüste kaçak Afgan göçmeleri yakaladığı yer şoke etti. Jandarma ekipleri otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola veren Batman’dan Aksaray’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Bagajda 45 derecelik sıcakta havasız kaldılar Otobüste detaylı arama gerçekleştiren ekipler 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlere jandarma ekipleri müdahale etti. Afgan göçmenlerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri göçmenlerin üzerinde sahte olduğu tespit edilen kimlik ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. Afgan göçmenler gözaltına alırken otobüs ile kaçak yolcu taşıyan şoför hakkında idari işlem başlatıldı. (MAE-SD-
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı