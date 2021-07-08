Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kaçak göçmenler ormanda yakalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak göçmenler ormanda yakalandı

Kaçak göçmenler ormanda yakalandı

Göçmenlerin ormandan çıkışı

Kaçak Göçmen Jandarma Ormanlı Göç Harekete Geç 

-Arabaya bindirilmesi

( MUĞLA )-Jandarma ormanda 74 kaçak göçmen yakaladı MUĞLA

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda 74 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Mahallesi'nden bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada, aralarında çocukların da bulunduğu 61 Afgan, 12 Pakistan ile 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a