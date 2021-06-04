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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaçak göçmen taşıyan korsan sürücüye 35 bin 263 lira para cezası

Kaçak göçmen taşıyan korsan sürücüye 35 bin 263 lira para cezası

Polisin minibüsü durdurması

Para Cezası Kaçak Göçmen Sürücü Belgesi Kaçak Gesi 

-Minibüste arama yapması
-Yolcuları kontrol etmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kaçak göçmen taşıyan korsan sürücüye 35 bin 263 lira para cezası verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı yol kontrolünde bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Polis yaptığı araştırmada, sürücü Ahmed Al Ahmad’ın sürücü belgesinin olmadığını, korsan taşımacılık yaptığını ayrıca 14 kaçak göçmen taşıdığını tespit etti. Polis sürücüye 35 bin 263 lira para cezası yazdı. Araç trafikten men edildi.
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