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Kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ve 1 Afgan organizatör tutuklandı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ve 1 Afgan organizatör tutuklandı

Kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ve 1 Afgan organizatör tutuklandı

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Adli Kontrol Operasyon İpekyolu Gözaltı Polis Ekipleri 

-Adliyeye getirilmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekipleri tarafından bir otelde düzenlediği operasyonda yakaladığı 26 düzensiz göçmenle ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 2 otel sahibi ile 1 Afgan organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde 24 Ağustos günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde tespit edilen bir otelde yapılan aramada 26 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili de 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 2 otel sahibi ile 1 Afgan uyruklu organizatör tutuklanırken 1 otel çalışanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı” denildi.
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