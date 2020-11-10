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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Kaçak eczane ve polikliniklere operasyon: 6 gözaltı

- Kaçak eczane ve polikliniklere operasyon: 6 gözaltı

Polisin baskın detayları

Polis Kaçak Lyon Akalan Harekete Geç 

-Yakalanan şüpheliler
-Operasyondan detaylar ve aramalar
-Ele geçirilen ilaçlardan detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kaçak faaliyet gösteren eczane ve polikliniklere düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaç ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişilere gerekli izinler alınmadan tedavi hizmeti verildiği ve ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine sözde poliklinik ve eczanelere baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaçları ele geçirdi. Tıbbi malzemelere el koyan ekipleri H.H, S.H., İ.A., E.A. ve T.I’yı gözaltına aldı. Öte yandan, operasyonun devam ettiği dakikalarda, muayenehanelere tedavi olmak ya da ilaç almak için gelen hastalar polisi görünce bölgeden uzaklaştı. (HLL-
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