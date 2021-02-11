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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak darphanede ele geçirilen madeni sahte Euro’lar emniyette sergilendi

Kaçak darphanede ele geçirilen madeni sahte Euro’lar emniyette sergilendi

Darphaneye dönüştürülen atölyeye düzenlenen baskının polis kamerasına yansıyan görüntüleri

Darphane Akalan Yurt Dışı Polis Kamerası Geri Dönüşüm 

-Sergi görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, darphaneye dönüştürülen metal geri dönüşüm atölyesinde ele geçirilen madeni sahte Euro’ların sergisi yapıldı. Beş kişinin yakalandığı sahte darphane operasyonundaki yabancı sahte paraların, yurt dışına çıkarılmak üzereyken son anda ele geçirildiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İstanbul Esenyurt'ta metal geri dönüşüm atölyesini darphaneye çeviren 5 kişilik bir şebeke tespit edilmiş, uzun süre takibe alınan atölye ve şebeke üyeleri İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesince dün düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Baskında binlerce adet baskısı yapılmamış madeni sahte para ve basımı tamamlanmış yüklü miktarda madeni Euro ile para basımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında darphaneye dönüştürülen metal geri dönüşüm atölyesinde dün ele geçirilen madeni sahte Euro’ların bugün emniyette sergisi yapıldı. Beş kişinin yakalandığı sahte darphane operasyonundaki yabancı sahte paraların, yurt dışına çıkarılmadan hemen önce ele geçirildiği öğrenildi. Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 9 bin 200 adet ‘göbek’ diye tabir edilen madeni paranın iç kısmı, 22 bin 900 adet madeni paranın dış halkası, bin 923 adet göbek ve halka kısmı oturtulmuş basımı yapılmamış madeni para, 600 adet basımı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır madeni para, sahte madeni € üretiminde kullanılan çok sayıda makine, teçhizat ve baskı makinesi ele geçirilmişti. Çuvallara konulan ve yurt dışına götürülmesi planlanan madeni sahte Euroların gerçeğine yakın basıldığı ifade edilirken, yakalanan 5 şüphelinin polisteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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