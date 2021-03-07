Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı

Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı

Ekiplerden görüntü

Mülkiye Asad Para Cezası Irak Trol 

-Balık deniz bırakma
-ağlar
-genel ve Detaylar

( İSTANBUL )- Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı balık avcılığına karşı denetim- 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası kesildi İSTANBUL

- Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı ticari balık avcılığına karşı denetim yapıldı. Yaklaşık 2 tonu aşkın balık yeniden suya bırakılırken, 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı. 27 Şubat’ta İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri Büyükçekmece Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.
İSOBDER ekiplerinin de gözlem amaçlı katıldığı denetimde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara karşı kontroller yapıldı. Denetimlerde kullanımı yasak av malzemeleri olarak sahipli 2 bin 950 metre uzatma misina ağ ile sahipsiz 15 bin 500 metre misina ağ olmak üzere toplamda 18 bin 450 metre misina ağına el konuldu. Ağlar içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 2 tonu aşkın balık yeniden suya bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy ilçe Müdürlüğü deposuna kaldırıldı. 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı