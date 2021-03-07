Kaçak avlanan 2 ton balık yeniden suya bırakıldı

-Balık deniz bırakma

-ağlar

-genel ve Detaylar



( İSTANBUL )- Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı balık avcılığına karşı denetim- 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası kesildi İSTANBUL



- Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı ticari balık avcılığına karşı denetim yapıldı. Yaklaşık 2 tonu aşkın balık yeniden suya bırakılırken, 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı. 27 Şubat’ta İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri Büyükçekmece Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

İSOBDER ekiplerinin de gözlem amaçlı katıldığı denetimde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara karşı kontroller yapıldı. Denetimlerde kullanımı yasak av malzemeleri olarak sahipli 2 bin 950 metre uzatma misina ağ ile sahipsiz 15 bin 500 metre misina ağ olmak üzere toplamda 18 bin 450 metre misina ağına el konuldu. Ağlar içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 2 tonu aşkın balık yeniden suya bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy ilçe Müdürlüğü deposuna kaldırıldı. 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.



loading...