Kaçak avcılar tarafından darp edilen şehit ağabeyi yaşadıklarını İHA’ya anlattı

-Hakan Tonga, röp.

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( KIRIKKALE ) -- Şehit polisin ağabeyi kaçak avcılarca darp edildi- Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Memuru Hakan Tonga:- “Avcıların yanına giderek bilgi ve belgelerini kontrol etmek istedik”- “Hakaretler daha sonrasında olay yerinde beni darp ettiler”- “Telefonumu bana zor kullanarak aldılar” KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kaçak avlanan 5 kişi tarafından darp edilen şehit ağabeyi av koruma ve kontrol memuru Hakan Tonga, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Memuru ve şehit polis memuru Ali Tonga’nın ağabeyi Hakan Tonga, 31 Ekim Cumartesi günü ilçede bulunan Bal Ormanı ağaçlandırma arazisinde görevini yürüttüğü esnada 15 kişilik avcı grubu ile karşılaştı. Avcıların belgelerini kontrol etmek isteyen ve aynı zamanda şehit ağabeyi olan Tonga, bunun üzerine 5 kişinin saldırısına uğradı. Telefonu da avcılar tarafından zorla alınan memurun olay yerinde çektiği fotoğrafları silindi. Burada yaşanan tartışma sonrası bir avcı, tüfeğin dipçiği ile Tonga’nın kulağına vurdu. Hastanede tedavi gören Tonga’nın kulağına 5 dikiş atıldı. Vücudunda da darp izleri tespit edilen Tonga, 7 gün iş göremez raporu alarak avcılardan şikâyetçi oldu. Bakan Pakdemirli de duruma tepki gösterdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli Hakan Tonga, kaçak avcılıkla mücadele ederken saldırıya uğramış, kaçak av yapan 5 kişi tarafından darp edilmiştir. Saldırıda bulunanların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadesini kullanmıştı. “Avcıların yanına giderek bilgi ve belgelerini kontrol etmek istedik” İHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Av Koruma ve Kontrol Memuru Hakan Tonga, düzenli olarak sahada kontroller yaptıklarını söyledi.



Bir grup avcının belgelerini kontrol etmek istediklerini kaydeden Tonga, “Biz cumartesi, pazar, salı ve çarşamba günleri av koruma kontrol denetimleri yapıyoruz. 7 gün 24 saat denetim yapıyoruz. Cumartesi günü yine av koruma kontrolüne çıkmıştık. Cumartesi günü Sarıkayalar mevkiinde bulunan Bal Ormanı ağaçlandırma alanına geldiğimizde ağaçlandırma sahasının içinde bir grup avcının av yaptığını gördük. Avcıların yanına gidip bilgi ve belgelerini kontrol etmek istedik. Avcıların bilgi ve belgelerini aldığımızda burasının ağaçlandırma sahasının olduğunu burada av yapamayacaklarını Makine Kimya Endüstrisinin patlatma bölümüne 300 metreden daha yakın bir mesafe olduğunu söyledik. Bunun üzerine avcılar bizim söylediklerimize aldırmadılar” dedi.

“Telefonumu bana zor kullanarak aldılar” Durum üzerine diğer avcıların da tepki gösterdiğini belirten Tonga, “Daha sonra biz idari yaptırım uygulayacağız deyince avcılar üzerime yürümeye başladı.

Ben de kendilerine bunun doğru olmadığını söyledim. Hakaretler daha sonrasında olay yerinde beni darp ettiler. Görüntü çekmiş olduğum telefonumu bana zor kullanarak aldılar. Avcı ilk başta elinde bulunan tüfeği burnuma vurdu. Daha sonra burnuma vurunca kanamaya başladı.

Tüfeğin dipçiği ile kulağımın arkasına yumruklar tekmeler hep birlikte bana saldırdılar. 5 kişilerdi. Bu konuda kurallara uyan avcılığı bilen avcılığın bütün belgeleri ve evrakları olan bütün avcıların biz arkadaşıyız. Kurallara uymayan avcılık hakkında bilinçli olmayan avcılardan çok mustaribiz” şeklinde konuştu.

(HA-KA



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