Kaçak avcılar, nesli tükenmekte olan vaşağı telef etti

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum'un Oltu ilçesi Çengelli köyü merasında nesli tükenmekte olan üç yaşındaki vaşak, sağ arka ayağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.Ömer Kurt, Oltu Çengelli köyü merasında yürüyüş yaparken rastladıkları vaşağın kurşun yarasından öldüğünü gördü. Ömer Kurt, ‘’Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Görünce çok üzüldük umarım bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz’’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri vaşağı kontrol edip tek kurşunla vurulduğunu söyledi.



Vaşağı görevliler toprağa gömdüler.



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