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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak avcılar Kaya Kartalını kanadından vurdular

Kaçak avcılar Kaya Kartalını kanadından vurdular

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Bulduk Hayvan 

-DETAYLAR

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’un Oltu İlçesinde Kaya Kartalı yaralı olarak bulundu. Oltu Halitpaşa Mahallesi Sitere boğazında yürüyüş yapan üç arkadaş Batuhan Başar(16) Baran Akyüz (17) ve Ömer Aslan (16) Sitare boğazında rastladıkları yaralı kartalı yetkililere teslim etmek için üç kilometre kucaklarında taşıdılar. Üç arkadaş milli parklar görevlilerine ulaşamayınca gazetecilere ulaşıp yaralı kartalı tedavi ettirmek için çaba gösterdiler. Yaralı kartalın aç ve susuz olduğunu gören Beycan Onat, elleriyle kartalı besledi. Daha sonra yaralı kartalı Oltu’da özel veteriner Selim Çelik’e götürülerek kırık kanadını geçici pansuman yaptırıp sardılar. Yaralı kartalı bulan Batuhan Başar, “Biz bu yaralı hayvanımızı Halitpaşa Mahallesi Sitare boğazında bulduk. İnsani görevimizi yapmak için bu yaralı hayvanı yetkililere ulaştırmak istiyoruz” dedi.
Veteriner Hekim Selim Çelik ise, “Duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartalı kliniğimize getirdiler. Geçici bir tedavi uygulayıp yarında Milli Parklar görevlilerine teslim edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Yaralı kartal Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine teslim edildi. (DMA-AT)
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