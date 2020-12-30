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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak avcılar drone ile böyle yakalandı

Kaçak avcılar drone ile böyle yakalandı

Drone görüntüleri

( SİVAS ) Kaçak av ile mücadelede teknolojik takip- Drone takibi ile yakalanan kişilere 18 bin 900 lira ceza kesildi SİVAS

Hafta Sonu Jandarma Teknoloji Akalan Yaban Keçisi 


- Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Sivas'ın Divriği ilçesinde "drone" ile kaçak av takibi gerçekleştirdi. Takip sonucunda kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 kişi “drone” ile takip edilerek Erzincan sınırları içerisinde yakalandı. Yakalanan kişilere 18 bin 900 lira ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarmaya teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor. Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu, Sivas’ta gelen bir ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri, Divriği İlçe Jandarma Karakolu personelinin de desteğiyle ihbara konu saha olan Divriği ilçesinde “drone” ile kaçak av takibi gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntüde yer alan ve kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 kişi “drone” ile takip edilerek Erzincan sınırları içerisinde yakalandı. Yakalanan 4 kişiye “yasadışı avlanmak” ve “sokak kısıtlamasını ihlal” ettikleri için 18 bin 900 lira ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarma birimlerine teslim edildi. Yaşanan olay, drone ile kaçak av takibi açısından bir ilk olma özelliği taşırken, DKMP Genel Müdürlüğü bu şekilde saha denetimleri yapmaya devam edecek. (MH-
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