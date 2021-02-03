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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak alkolleri arabaya yüklerken suçüstü yakalandılar

Kaçak alkolleri arabaya yüklerken suçüstü yakalandılar

Baskından görüntüler

Sahte İçki Polis Merkezi Kaçak Alkol Polis Ekipleri Kaçak İçki 

-Ele geçirilen malzemeler
-Polis ekiplerinin incelemeleri

( İSTANBUL ) -- Büyükçekmece'de içki imalathanesin yapılan baskında 9 ton etil alkol ele geçirildi İSTANBUL

- Büyükçekmece’de çiftlik evini kaçak içki imalathanesine dönüştüren 5 zanlı polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de bir imalathaneye baskın düzenledi.
Arabalara kaçak alkolleri yüklerken suç üstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Baskında 9 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen malların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi. Şüpheliler araçlara kaçak alkol yüklerken yakalandığı ve daha öncede çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu öğrenildi. (ECİ-ÖFA
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