Kaçak alkolleri arabaya yüklerken suçüstü yakalandılar

-Ele geçirilen malzemeler

-Polis ekiplerinin incelemeleri



( İSTANBUL ) -- Büyükçekmece'de içki imalathanesin yapılan baskında 9 ton etil alkol ele geçirildi İSTANBUL



- Büyükçekmece’de çiftlik evini kaçak içki imalathanesine dönüştüren 5 zanlı polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de bir imalathaneye baskın düzenledi.

Arabalara kaçak alkolleri yüklerken suç üstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Baskında 9 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen malların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi. Şüpheliler araçlara kaçak alkol yüklerken yakalandığı ve daha öncede çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu öğrenildi. (ECİ-ÖFA



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