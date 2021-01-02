Kaçak alkol yapımında kullanacaklardı, polisin dikkatinden kaçmadı



- Sivas’ta polisin dikkati kaçak alkol yapımında kullanılmak üzere hazırlanan bol miktarda malzemenin ele geçirilmesini sağladı. Edinilen bilgiye göre Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol satışı yaptığı düşünülen bir işyerini takibe aldı. İş yerine yakın bir noktada park halindeki aracın bir aracın içerisindeki kutular ekiplerin dikkatini çekti. Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı ile işyeri ve şüpheli araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada; 73 litre etil alkol, 313 adet aroma alkol kiti, 7 litre yapılmış vaziyette sahte viski ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak; V. K. ve E. İ. isimli iki kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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