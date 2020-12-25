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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi

Kaçak alkol operasyonunda ele geçirilen malzemeler böyle sergilendi

Ele geçirilen malzemelerin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucu Alkollü İçki Uyuşturucu Madde Bandrol 


- Ankara'da piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şebekeye yönelik 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler basına gösterildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli toplam 4 ilde 31 farklı adreste eş zamanlı gerçekleşti. 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki, 6 bin 82 adet TAPDK bandrolü ve alkollü içki şişe etiketi, 776 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte alkolü içki yapımında kullanılan yan ürün, 1 adet damıtma aracı 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 adet dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. El konulan malzemeler basına gösterildi.
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