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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü

Kablolar patladı, mahalleli sokağa döküldü

olay yerinden görüntü

Doğalgaz Güvenlik Önlemi Alt Yapı Çalışması Polis Ekipleri Doğalgaz Patlaması 

-polisten görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultangazi’de dumanların yükseldiği kablolar büyük bir gürültüyle patladı. Panikle sokağa dökülen mahalleli, ıslak battaniyeyle yangına söndürdü. Olay, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir bölgede devam eden fiber internet alt yapı çalışması nedeni ile öğle saatlerinde dumanlar çıkan kablolar büyük bir gürültü ile patlayarak alev aldı. Sesi duyarak doğalgaz patlaması sanan mahalleli büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından korkudan hızla evlerini boşaltan mahalle sakinleri ıslak battaniye ile alevlerin üstünü kapatarak yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise vatandaşların söndürdüğü kabloları kontrol etti. Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları önce şiddetli bir şekilde patlama olduğunu ve ardından zeminde bulunan demir kapağın patlamanın etkisi ile metrelerce havaya savrulduğunu yer altındaki kabloların ise tutuşarak alevlerin yükseldiğini ifade etti.
(HT- MB-
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