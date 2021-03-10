Kablo hırsızları yakayı ele verdi



- Gaziantep'te gece geç saatlerde 2 iş yerinin aydınlatma ve led ışık sistemlerini bıçakla keserek çalan 2 hırsız yakalandı. Hırsızlardan biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Selimiye Mahallesi'nde 2 farklı işyerinin tabela aydınlatma ve led ışıklandırma sistemlerini çalan 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri zanlıların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan hırsızlardan M.B. isimli şahıs tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gece geç saatlerde yaşanan hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntülerinde hırsızların kabloları bıçakla kesip kopardıkları görülüyor.



loading...