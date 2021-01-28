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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

2 şahsın kabloları çalma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız 


- Gaziantep’te 12 farklı mahalleden internet kablosu çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 farklı mahallede meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen 2 hırsız, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Çalınan kablolar nedeniyle internet erişimi konusunda çok sayıda vatandaşı mağdur eden 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.
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