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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Çalınan kablolarına kavuşan vatandaş

Elektrik Kablosu Adli Kontrol Elektrik Direği Üzüm Bağı Hırsız 

-Fotoğraflar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağı içindeki sondaj elektrik direğinin üzerindeki 120 metre kablonun kesilerek çalınması üzerine jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu 2 şüpheliyi çalınan kablolarla birlikte yakaladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesinde dün saat: 11.00 sıralarında İ.S. isimli çiftçi, üzüm bağı içerisindeki sondaj elektrik direğinin üzerinde bulunan 120 metre kablonun kesilerek çalındığını jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda E.B. (35) ve R.T. (32) isimli şahıslar şüpheli olarak tespit edilerek çalınan elektrik kablosu ile birlikte ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, çalınan elektrik kablosu tam ve eksiksiz olarak mağdur İ.S.'ye teslim edildi. İ.S. jandarma ekiplerine teşekkür etti. (SC-
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