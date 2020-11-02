Kabil Üniversitesinde Fakülte Binasına Saldırı: 6 Yaralı



- Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde silahlı saldırganların ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesinde patlama ve silah sesleri duyulması üzerine polis teyakkuza geçti. Silahlı saldırganların kampüste bulunan Hukuk Fakültesine girerek ateş açtığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Arian ise "Bir saat önce birkaç terörist ve ilim düşmanı Kabil Üniversitesine girdi. Polis sahada bulunuyor. Çok sayıda öğrenci kurtarıldı. Polisin kurtarma operasyonu dikkatle sürüyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için polis elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Üniversitenin bugün kitap sergisine hazırlandığı, etkinliğe Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Aminiyan'ın katılmasının planlandığı belirtildi. Saldırının ardından Taliban tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil Üniversitesindeki patlama ile bir ilgimiz yok" ifadeleri kullanılmıştı.



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