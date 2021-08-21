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- Kabil Havalimanı’ndaki umutlu bekleyiş sürüyor
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kabil Havalimanı’ndaki umutlu bekleyiş sürüyor

- Kabil Havalimanı’ndaki umutlu bekleyiş sürüyor

Havalimanının çevresindeki kalabalık

( KABİL ) KABİL

Operasyon İnternet Sitesi Alabalık Başkent Hükümet 


- Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganların, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, birçok ülke tarafından tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın etmeye devam ediyor. Ülkeden kaçma umuduyla havalimanının etrafında toplanan Afganların umut dolu bekleyişi bugün de sürerken, zaman zaman izdiham yaşanan havalimanı çevresinde silah sesleri duyulduğu ifade edildi. ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinden "Kabil Havalimanı'na gitmeyin" uyarısı ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı etrafında "potansiyel güvenlik tehdidi" bulunduğu ifade edildi. ABD vatandaşlarının havalimanı ve çevresinden uzak durmasının istendiği açıklamada, "Kabil Havalimanı çevresindeki potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD vatandaşlarına ABD'li yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına seyahat etmekten ve havaalanı kapılarından kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi. Taliban’ın Siyasi Ofis Başkanı Birader, Kabil’de Geçtiğimiz salı günü Katar’ın başkenti Doha’dan Afganistan’ın Kandahar kentine gelen Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader’in hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere sabah saatlerine başkent Kabil’e geldiği belirtilmişti. İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, "Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek" demişti. Öte yandan Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.
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