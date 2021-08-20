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- Kabil Havalimanı’nda kaos devam ediyor
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kabil Havalimanı’nda kaos devam ediyor

- Kabil Havalimanı’nda kaos devam ediyor

Havalimanının dışında bekleyenlerden görüntüler

Operasyon Çağa Alabalık Altın Başkent 

-Kalabalıktan görüntüler
-Askerlere bebek uzatılması

( KABİL ) KABİL

- Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganlar, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı'na akın etti. Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da panik havası devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda birçok ülke tarafından tahliye operasyonları sürdürülürken, Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganlar bugün de havaalanına akın etti. Havaalanın dışındaki çaresiz bekleyiş bir kez daha kaosa neden oldu. Kalabalıkta bekleyen çocuklu aileler, kurtarılması için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Ailelerin çaresizce çocuklarından feragat ettiği anlar çevrede bulunan kişilerce kaydedildi. Yürek burkan görüntüler, sivillerin yaşadığı çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Güneşin altında aç ve susuz bekleyen bazı kişilerin baygınlık geçirdiği ifade edildi. Havaalanı dışında elinde belgesi olmasına rağmen içeri yalnızca 15-20 kişinin çok uzun uğraşlar sonucu içeri alındığı ve uçağa binmek için de saatlerce beklediği öğrenildi.
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