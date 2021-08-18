- Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı

-Yaralanan bir kişi



( KABİL ) KABİL



- NATO tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı’nın girişinde çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nda ülkeden ayrılmak isteyen Afganların bekleyişi sürüyor. Havalimanı girişinde toplanan kalabalık arasında izdiham çıktığı öğrenildi. NATO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, izdiham sonucu 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan, yerel kaynaklar havalimanı çevresinde havaya ateş açıldığını bildirdi.

