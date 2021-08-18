Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı

- Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı

Havalimanı çevresinden kalabalık görüntüsü

Bild Kalaba Alabalık Trol 

-Yaralanan bir kişi

( KABİL ) KABİL

- NATO tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı’nın girişinde çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nda ülkeden ayrılmak isteyen Afganların bekleyişi sürüyor. Havalimanı girişinde toplanan kalabalık arasında izdiham çıktığı öğrenildi. NATO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, izdiham sonucu 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan, yerel kaynaklar havalimanı çevresinde havaya ateş açıldığını bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı