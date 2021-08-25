Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor

- Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor

Havalimanı önünde bekleyen Afganlardan detay görüntüler

( KABİL ) KABİL

Kamera Basın Toplantısı Su Kanalı Toplantı Başkent 


- Yabancı ülkelerin Kabil'den tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmesi bekleniyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Afganistan vatandaşlarının artık Kabil Havalimanı'na gitmesine izin verilmediğini, havalimanındakilerin evlerine dönmesi gerektiğini ifade etmişti. Afganların güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirten Mücahid, ABD'den de Afganları ülkeden ayrılmaları için teşvik etmemesini istemişti. Mücahid, Kabil'den tahliyeler için verilen son tarih olan 31 Ağustos'un uzatılmasını kabul etmeyeceklerini ve Taliban'ın tüm yabancı uyrukluların bu tarihe kadar tahliye edilmesini istediğini dile getirmişti. Afganistan'dan ayrılmak isteyen Afganlar, Kabil Havalimanı önündeki su kanalında bekliyor Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin vatandaşlarına ve kendileriyle iş birliği yapan Afganlara yönelik başlattığı tahliye süreci devam ediyor. Taliban'ın dün Afganistan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarına izin verilmeyeceğini duyurmasına rağmen yüzlerce Afgan, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önündeki bekleyişini sürdürüyor. Geceyi havalimanının etrafında geçiren Afganların bekleyişi devam ederken, bazılarının tahliye edilme umuduyla su kanalında beklediği görüldü.
Bazı ailelerin ise çocuklarını, yabancı askerlere verdiği kameraya yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı