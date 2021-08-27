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- Kabil'deki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 90'a, yaralı sayısı 150'ye yükseldi
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kabil'deki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 90'a, yaralı sayısı 150'ye yükseldi

- Kabil'deki DEAŞ saldırılarında ölü sayısı 90'a, yaralı sayısı 150'ye yükseldi

Dün saldırının gerçekleştirildiği bölgeden detaylar (27 Ağustos)

( KABİL ) KABİL

İngiltere Operasyon Basın Toplantısı Bombalı Saldırı Terör Örgütü 


- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'ü ABD askeri olmak üzere 90'a yükseldi, en az 150 kişi de yaralandı. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'de dün gerçekleştirilen bombalı saldırıların bilançosu artıyor. Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve yakınlardaki Baron Hotel civarında düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a, yaralıların sayısı 150'ye yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban tarafından yapılan açıklamaya göre ise ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e, yaralı sayısı 18'e ulaştı. Havalimanından tahliyeler sürüyor Dün patlama seslerinin yükseldiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bugün ülkelerin tahliye operasyonlarına devam ettiği öğrenildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz kuvvetlerinin havalimanındaki tahliye sürecinin son aşamalarına girdiklerini açıkladı.
Tahliyenin İngiliz vatandaşlarına, daha önce Afganistan'dan ayrılmaları onaylananlara odaklandığını belirten Bakan Wallace, "Bu süreçte herkesin tahliye edilememesi derin bir üzüntüdür" dedi.
"Bedelini ödeteceğiz" Kabil’deki bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenirken, ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirdiği basın toplantısında saldırıların DEAŞ'ın Horasan kolu tarafından düzenlendiğini açıklamıştı. Biden, "Saldırıyı gerçekleştirenleri affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşini bırakamayacağız ve bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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