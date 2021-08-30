- Kabil'de roket fırlatılan araç alev aldı



- Afganistan’ın başkenti Kabil’de roketlerin fırlatılması için kullanılan bir araç alev aldı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na yönelik roketli saldırıda sivil bir aracın kullanıldığı öğrenildi. Kentteki Khair Khana semtinde roketlerin ateşlenmesinin ardından aracın alev aldığı belirtildi. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, bir roketin binaya isabet ettiği ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Taliban bölgeyi kordon altına alırken, çevredekilerden olay yerinden uzak durmasını istedi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bu sabah 5 roketle hedef alınmıştı. ABD'li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıklamıştı. Öte yandan, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yarın sona ermesi bekleniyor.

