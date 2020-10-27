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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Kabil’de patlama: 3 ölü, 10 yaralı

- Kabil’de patlama: 3 ölü, 10 yaralı

olay yeri patlama görüntüsü

( KABİL ) KABİL

Hastane Gesi Başkent Sağlık Ekipleri Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen patlamada 3 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan’ın başkenti Kabil’in 10’uncu bölgesinde mıknatıslı bomba patlatıldı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tariq Arian patlama sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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