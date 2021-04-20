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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Kabil’de intihar saldırısı

- Kabil’de intihar saldırısı

-Patlama sonrası bölgeden görüntüler

( KABİL ) KABİL

Güvenlik Güçleri Bild Gesi Başkent Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de güvenlik güçlerinin konvoyuna bombalı intihar saldırı düzenlendi.
Afganistan’ın başkenti Kabilde Afgan güvenlik güçlerinin konvoyuna intihar bombacısı tarafından saldırı düzenlendi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, patlamanın yerel saatle 21.50’de başkent Kabil’in 15. Bölgesi'nde bulunan Çarrahi Şehit Kavşağı’nda meydana geldiğini açıkladı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu ifade edilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi henüz verilmedi.
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