- Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda patlama



- Afganistan’da tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Havalimanı’nda patlama meydana geldi. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’ndaki tahliye operasyonları devam ederken patlama meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamayı doğrulayarak, “Kabil Havalimanı dışında bir patlama meydana geldiğini doğrulayabiliriz. Kayıplar henüz net değil” dedi.

ABD’li yetkililer, patlamanın Kabil Havalimanı’nın Abbey Kapısı mevkiinde meydana geldiğini ve intihar saldırısı üzerinden durulduğunu belirtti.

Yetkililer ayrıca, patlamada ilk belirlemelere göre 3 ABD askerinin yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” denildi.

