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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Kabil’de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

- Kabil’de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Patlayan aracın görüntüsü

( KABİL ) KABİL

Polis Roketli Saldırı Bombalı Saldırı Başkent Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Afganistan’ın başkenti Kabil’in 15. bölgesinde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı” ifadeleri kullanıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Öte yandan dün, Kabil’de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 1 sivil de yaralanmıştı.
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