Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Kabil’de bomba yüklü araçla saldırı: 6 yaralı - Saldırıda Savunma Bakanı Mohammadi hedef alındı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Kabil’de bomba yüklü araçla saldırı: 6 yaralı - Saldırıda Savunma Bakanı Mohammadi hedef alındı

- Kabil’de bomba yüklü araçla saldırı: 6 yaralı - Saldırıda Savunma Bakanı Mohammadi hedef alındı

-Patlama anı

Güvenlik Güçleri Başkent Hükümet Saldırı 

--Patlamadan görüntüler
--Silah sesleri

( KABİL ) - Kabil’de bomba yüklü araçla saldırı: 6 yaralı- Saldırıda Savunma Bakanı Mohammadi hedef alındı KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi’nin evinin yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, saldırının hedefindeki Mohammadi'nin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgenin yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi’nin hedef alındığı ifade edilirken, patlama sonrası bölgede silah sesleri duyulduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Afganistan basınında yer alan haberlerde, patlama sonrası silahlı 2 kişinin Mohammadi’nin evine girdiği aktarılırken, saldırganların Afgan güvenlik güçleriyle çatıştığı belirtildi. Mohammadi’nin saldırı sırasında evde bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı