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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KABİL - Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı

KABİL - Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı



: - Afgan milislerin hükümet güçlerine katıldığı tören - Milislerin silahlarıyla toplu halde yürüyüş yapmasıKABİL (AA) - Afganistan'da onlarca milis düzenlenen resmi törenle Taliban'a karşı mücadele etmek üzere hükümet güçlerine katıldıklarını açıkladı.
Tören Taliban'ın son dönemde Kunduz bölgesindeki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından gerçekleşti.Geçtiğimiz Salı Taliban güçleri, ülkenin Orta Asya'ya açılan stratejik Sher Khan limanında kontrol sağladıklarını açıklamıştı.

Strateji Resmi Tören Gesi Hükümet Trol 

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