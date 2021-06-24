KABİL - Afganistan'da milis güçleri hükümet saflarına katıldı
: - Afgan milislerin hükümet güçlerine katıldığı tören - Milislerin silahlarıyla toplu halde yürüyüş yapmasıKABİL (AA) - Afganistan'da onlarca milis düzenlenen resmi törenle Taliban'a karşı mücadele etmek üzere hükümet güçlerine katıldıklarını açıkladı. Tören Taliban'ın son dönemde Kunduz bölgesindeki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından gerçekleşti.Geçtiğimiz Salı Taliban güçleri, ülkenin Orta Asya'ya açılan stratejik Sher Khan limanında kontrol sağladıklarını açıklamıştı.
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