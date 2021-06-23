Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KABİL - Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

KABİL - Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

- Olay yerinden detaylar - Saldırıda yaralanmış bir sivil - Zarar görmüş araç ve evler Afganistan 'da bombalı saldırıda 5 sivil öldüKABİL (AA) - Afganistan 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Meyvend ilçesinin Gec Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Barikzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Öte yandan 21 Haziran'da da ülkenin Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti.Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor. Afganistan 'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Bombalı Saldırı Gesi Saldırı Barış Süreci 

İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Van'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflarVan'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflar
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Tayland'da bombalı dehşet!Tayland'da bombalı dehşet!
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement