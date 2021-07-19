Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı

- Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı

Örtüyü değiştirme çalışmalarından görüntüler

Hacı Adayları Tedbirler Altın Hac İbadeti Arafat 

-Detaylar

( MEKKE ) MEKKE

- Suudi Arabistan'da ikamet eden hacı adayları sıkı önlemler altında hac ibadetini gerçekleştirmeye devam ederken, Kabe'nin örtüsünü değiştirme çalışmaları bu gece başladı.
Suudi Arabistan'da ikamet eden hacı adayları sıkı önlemler altında hac ibadetini gerçekleştirmeye devam ediyor. Hacı adayları sosyal mesafeye uyarak Kabe'de ilk tavaflarını yaptıktan sonra Mekke'ye yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Mina'ya geçti. Geceyi Mina'daki steril çadırlarda geçirecek olan hacı adayları, bugün arafat vakfesini gerçekleştirecek. Hac ibadeti devam ederken her yıl olduğu gibi Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, Kabe'nin örtüsünü değiştirme çalışmalarına bu gece başladı.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, Kabe'nin örtüsünü değiştirme çalışmalarının bu gece başladığı ve örtünün 200 işçi tarafından değiştirileceği ifade edildi. Suudi Hac Bakanlığı sözcüsü Hisham Saeed ise, korona virüse karşı kararlaştırılan tedbirlerin uygulanması ile Hac mevsiminin planlandığı gibi gittiğini belirtti.
Kabe'nin örtüsü her yıl geleneksel olarak Arife günü hacı adayları vakfedeyken değiştiriliyor.
İlgili Foto Galeriler
İntizar ikinci kez kutsal topraklardaİntizar ikinci kez kutsal topraklarda
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı